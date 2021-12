Nemours : le marché du mercredi reprend

"Le marché du mercredi reprendra dès demain, mercredi 13 mai, place de La République, mais pour le moment uniquement pour les commerces alimentaires, à l'instar du marché du samedi sur le Champ-de-Mars", annonce la Ville de Nemours.

En effet, ce marché bihebdomadaire regroupe habituellement des commerces alimentaires (fruits et légumes, viandes, poisson, etc.) et non alimentaire (textile, bazar, chaussures, etc.).

Aussi, les horaires sont les mêmes pour les deux marchés : mercredi sur la place de La République de 8h à 12h30 et samedi sur le Champ-de-Mars de 8h à 12h30.

La municipalité tient également à préciser que les gestes barrières devront évidemment être respectés et que le port du masque est vivement recommandé.