Nemours : la 6e maison de santé de Seine-et-Marne inaugurée

Cette implantation constitue, pour le président du Département, Patrick Septiers, une nouvelle « réponse à la désertification médicale ». Ouverte en juin, elle accueille actuellement 19 praticiens (3 généralistes et 16 para-médicaux) en exercice et dispose de 22 salles. L'équipement, piloté par Constance Fourcard, présidente de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), doit permettre de faciliter l'installation de nouveaux médecins et d'attirer en Sud Seine-et-Marne des internes grâce au partenariat avec l'université de Paris-Est Créteil (UPEC).

Ce projet a été financé par l'Etat, la Région, le Département, L'Agence régionale de santé (ARS) et la communauté de communes du Pays de Nemours. Des perspectives d'agrandissement sont d'ores et déjà envisagées avec l'installation d'un cabinet d'ophtalmologues. Par ailleurs, deux généralistes, des kinés et des orthophonistes sont toujours recherchés par l'établissement.