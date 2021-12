Nemours : Exposition Cyrano

Elle est divisée en quatre parties : la vie de Savinien Cyrano, le poète Edmond Rostand, le comédien Coquelin et le l’emblématique Cyrano de Bergerac. Près de 200 pièces des XIXe et XXe siècles, issues de la collection de Thomas Sertillanges, illustrent cette exposition : affiches de films et de spectacles, figurines, livres, photographies, sculptures… Horaires : 10h-12h30 et 14h-18h du mardi au samedi, 14h-18h le dimanche. Tarifs : 5 € (normal) et 3 € (réduit). Renseignements au 01 64 28 27 42.