Nemours : All4home ouvre une nouvelle agence

L'agence All4home va couvrir un axe allant de Fontainebleau à Nemours incluant les communes aux alentours, un territoire comptant plus de 100 000 habitants.

Porté par une véritable volonté d'entreprendre, Willy Coleau, ancien responsable chez Mac Donald, a décidé de se lancer dans l'aventure de la franchise.

« Avec l'ouverture d'une agence All4home sur Nemours, je vais pouvoir mettre en oeuvre tout le savoir-faire acquis de mes expériences professionnelles précédentes dans des métiers proches des clients. Contribuer au bien-être des familles en les libérant des tâches ménagères et en leur facilitant la garde des enfants sera mon objectif de chaque jour et je recherche déjà du personnel pour mes premiers clients », précise Willy Coleau.

« D'ici à la fin 2018, j'espère recruter 25 employé(e)s de maison pour le compte de 80 clients actifs et d'atteindre 750 heures facturées par mois au bout d'une année ! », poursuit-il. Cette deuxième ouverture permettra de renforcer le maillage territorial de All4Home et offrir un service de plus grande proximité, après l'installation « l'agence historique » de Melun.