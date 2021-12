Congrès des DAF et des directeurs juridiques

Dédié aux directeurs administratif et financier, dits « DAF », de PME/ETI, aux décideurs financiers en général et, depuis cette année, aux directeurs et responsables juridiques, le Congrès des DAF est conçu comme un lieu de formation, d'information et d'échanges.

Près de 2000 experts incontournables de la finance d’entreprise et du monde juridique se réuniront pour échanger leurs retours d’expérience sur des pratiques actuelles et concrètes de leur métier, et ainsi permettre de mieux valoriser les retombées économiques de leurs fonctions pour l’entreprise.

Les thématiques abordées sont larges et vont des enjeux stratégiques et financiers aux questions techniques, juridiques et budgétaires, en passant par l’évolution professionnelle des DAF et directeurs juridiques. De fait, longtemps perçues comme des fonctions « supports », les directions financières et juridiques s'élèvent peu à peu au rang de centres de profit. Relations avec les clients et fournisseurs, nouveaux modes de financements, management « en mode start-up », renégociations de contrats, optimisation des actifs immobiliers…

L’événement, qui s’adresse depuis cette année aux directeurs juridiques, continue de cibler les différents responsables des services financiers : les DAF mais aussi les responsables du contrôle de gestion, des services comptabilité, trésorerie, audit interne, risques, ou encore les credit managers.

Un programme sur-mesure de 45 conférences et ateliers a été élaboré par un comité éditorial, composé d’une vingtaine de professionnels : journalistes, dirigeants, directeurs financiers et juridiques de grandes entreprises - Groupe TF1, LVMH, IMS Health France, Novagraaf, Hommel, BDO France, Groupe Les Echos, Le Figaro, Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes…. Les thématiques retenues portent sur les problématiques concrètes et actuelles des professionnels du secteur.

A découvrir notamment :

Gestion prévisionnelle : quels sont les meilleurs outils de pilotage ?

Financement alternatif : comment lever 5 à 10 millions d’euros sans passer par une banque ?

Carrière : valoriser son rôle auprès de la direction générale sur les chantiers de croissance ?

Prévention, anticipation et gestion des risques : comment protéger votre entreprise ?

Financement de la trésorerie à court terme : panorama des outils disponibles ?

Digital : quel impact du numérique sur les directions financière et juridique ?

Au total, une soixantaine de partenaires et d’exposants, accompagnés de près de 200 experts incontournables de la finance et du monde juridique, dont une centaine de personnalités de référence, seront sur place pour répondre aux besoins d’information des visiteurs.