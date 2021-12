Nature morte dans un fossé

De retour de boîte de nuit, Boy est victime d’un accident. Il découvre le cadavre dénudé d’une jeune femme, Elisa Orlando. Commence alors une curieuse enquête, menée par un drôle de flic, secondé par deux adjoints aux idées un peu arrêtées qui croiseront dealers, teenagers, pègre et prostituées...

Racontée de l’intérieur par les six protagonistes, l’histoire se déploie comme un vrai polar théâtral dans une ambiance survoltée. Le langage est cru, incisif, un régal de vivacité d’esprit et d’observation implacable pour décrire avec un humour noir ravageur les bas-fonds et la surface d’une petite ville d’Italie.

Avec le Groupe Vertigo - Bérangère Notta et Guillaume Doucet.