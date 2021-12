“Nature et vénerie en fête” prend ses quartiers au Grand Parquet

Pas moins de 20 000 visiteurs sont attendus sur le site du Grand Parquet pour cette manifestation familiale élevée par ses organisateurs « au rang de plus grand rassemblement de vénerie d'Île-de-France ».

Quelque 5 000 chiens, chevaux, poneys, ânes chèvres et faucons seront rassemblés sur l'hippodrome.

Cette 17e édition s'annonce aussi riche en nouveautés, avec les spectacles de danse équine en totale liberté de l'artiste espagnol Santi Serra (samedi soir), et les défilés de voiture anciennes (samedi et dimanche). En outre, l'événement sera l'occasion de célébrer les 90 ans de la Fédération des Trompes de France, avec l'organisation d'un concours international, lui-même clôturé par un concert. Les organisateurs prévoient également de mettre en place le concours national d'élevage de chiens d'ordre et le concours régional d'élevage en catégorie jack russel, retriever et berger australien.

Cette manifestation permettra enfin de découvrir l'art ancestral de la vénerie, un « type de chasse appartenant au patrimoine culturel français ». Tout au long du week-end, les spectateurs pourront découvrir la vénerie à travers de nombreuses animations, dont des démonstrations de dressage, des présentations de meutes de chiens spécialisés dans la chasse à tir, des baptêmes de poney ou encore des promenades en attelage. Les visiteurs pourront aussi aller à la rencontre des 150 exposants du village présentant les œuvres d'artistes spécialisés dans les représentations animalières.

« Cet événement est devenu un immense succès populaire au fil des ans. Les nombreuses animations et activités que nous mettons en place sont susceptibles d'intéresser petits et grands, ruraux et citadins », conclut Pierre-François Prioux, organisateur de l'événement.

Infos pratiques :



entrée 7 euros, gratuit pour

les enfants de moins de 12 ans.

Ouverture à 9h.