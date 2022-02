“Nature et Biodiversité”, une expo photo à Fontainebleau

Dès la descente du train, plongez au cœur d’une destination où l’art et la nature se rencontrent durant les mois de février et de mars. 26 panneaux grand format sont ainsi offerts au regard dans les espaces verts du parvis de la gare SNCF de Fontainebleau-Avon. Ce voyage photographique au cœur de la nature est l’œuvre de Cathy Bernot et Martine Propice.

Ces deux photographes portent un regard sensible sur la biodiversité avec une plongée dans la macrofaune et sa beauté presque invisible, ainsi que dans l’eau. À travers ses diptyques, Cathy Bernot explore, pour sa part, la magie des eaux familières (mares, ruisseaux, étangs, zones humides, simples flaques, etc.) sous le prisme des esprits de la nature et de la figure emblématique de Mélusine. De son côté, Martine Propice consacre sa série aux insectes et autres petits animaux, dont certaines populations ont dangereusement diminué ces dernières années. Elle met à l’honneur l’infiniment petit au travers de superbes macrophotographies. La forêt de Fontainebleau, grâce notamment à ses mares, propose, en effet, aux visiteurs une aventure dans l’infiniment petit (libellules, tritons, grenouilles, crapauds…).

Considéré comme un joyau de l’Île-de-France avec plus de 22 000 hectares, le massif forestier de Fontainebleau abrite une grande diversité de milieux (plus de 5 685 espèces végétales et 6 000 espèces animales). Cette nature rayonnante et sensible est une invitation à un voyage au cœur de la nature avec une mosaïque de paysages et une succession d’écosystèmes forestiers variés (chaos rocheux, landes et haute futaie, mares et espaces humides, étendue de sable…). Premier site naturel au monde à bénéficier d’une mesure de protection (avec les Réserves des peintres de Barbizon), la forêt de Fontainebleau est classée par l’Unesco comme réserve mondiale de biodiversité.

“Nature et Biodiversité” : parvis de la gare SNCF de Fontainbleau-Avon. Entrée libre.