Nathalie Elimas au collège Elsa Triolet du Mée-sur-Seine

Le 5 juillet, Nathalie Elimas s'est rendue au Mée-sur-Seine pour y rencontrer des élèves du collège Elsa Triolet. Cet établissement possède, en effet, le label ‘'Cités éducatives'' comme deux autres collèges (les Capucins et Frédéric Chopin à Melun), huit écoles élémentaires et dix maternelles tous situés à Melun et au Mée, au sein de quartiers prioritaires classés Politique de la Ville (QPV).

L'objectif de ce dispositif, mis en place en 2019 en partenariat avec les municipalités et les associations, est de lutter contre les inégalités des chances. Les élèves sont ainsi accompagnés au plus près dans leurs parcours éducatifs, de la maternelle jusqu'à leur insertion professionnelle.

‘'Ces Cités éducatives sont un écosystème, une façon de travailler ensemble'', a notamment déclaré Nathalie Elimas. Il existe actuellement 126 secteurs labellisés (dont deux en Seine-et-Marne à Melun-Le Mée et à Meaux). L'objectif est d'en totaliser 200 l'année prochaine.