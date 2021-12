Natacha Rafalski nommée présidente de Disneyland Paris

Membre de l'entreprise depuis 23 ans, Natacha Rafalski a occupé divers postes de direction dans le monde. Elle a rejoint le parc français en 2017 en tant que vice-présidente finances, avant que ses responsabilités de soient étendues à l'immobilier, à la transformation et aux partenariats stratégiques.

Elle remplace Catherine Powell, l'ex-présidente de la destination, qui a été nommée présidente des trois parcs occidentaux Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Disneyland Paris.

« Disneyland Paris vit une période charnière alors que nous poursuivons la transformation de notre organisation et l'expansion de notre destination », a déclaré Catherine Powell, indiquant que sa remplaçante avait « toute la polyvalence et l'expérience requises pour perpétuer la réussite de Disneyland Paris ».

Natacha Rafalski devra notamment superviser le plan d'expansion du Parc Walt Disney Studios dont l'annonce a été faite en début d'année.

« Je suis très honorée et enthousiaste d'accéder à ces fonctions au moment où notre entreprise est en pleine transformation » déclare Natacha Rafalski. « La France a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et je suis impatiente de piloter et de faire grandir notre business alors que nous continuons à perpétuer et renforcer l'expérience promise par ce qui constitue la première destination touristique d'Europe. »