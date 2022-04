Natacha Rafalski : « Des souvenirs inoubliables »

Que retenez-vous de ces 30 dernières années ?

Pendant trois décennies, Disneyland Paris a créé des souvenirs inoubliables pour les visiteurs du monde entier, en proposant un sens de la créativité et une qualité de service incomparables. Nous célébrons cet événement majeur avec une immense fierté, car nous avons pour ambition d’inspirer toutes les générations à rêver toujours plus grand.

Quelle place tiennent vos 16 000 collaborateurs, les Cast Members ?

Ils jouent un rôle de premier plan pour proposer chaque jour une expérience exceptionnelle à nos visiteurs. C’est grâce à leur passion et leur expertise unique que nous pouvons créer un lien avec notre public. Leur diversité et leur talent sont notre plus grande force et nous permettent d’être créatifs et ambitieux. Nous sommes pleinement engagés à favoriser une culture de l’inclusion où chacun a sa place.

Comment avez-vous traversé la crise sanitaire ?

Ce contexte sans précédent nous a poussés à accélérer notre transformation à tous les niveaux. De la mise en place de nouveaux services digitaux à la réinvention de notre offre hôtelière, en passant par le lancement prochain de nouvelles expériences immersives, dont l’ouverture d’Avengers Campus. Nous avons su transformer ces défis en opportunités.

Quel rôle joue Disneyland Paris pour la Seine-et-Marne ?

Nous sommes conscients d’être un véritable moteur du tourisme pour la région et une locomotive économique et sociale pour l’ensemble du pôle urbain. Nous sommes également fiers d’avoir établi des relations de longue date avec des fournisseurs, des associations et des communautés locales, pour continuer à développer le territoire. Notre partenariat avec les autorités publiques s’est également renforcé, grâce à une étroite collaboration avec tous les élus de Val d’Europe. Notre volonté est de transmettre un héritage positif aux futures générations. C’est dans ce but que nous construisons l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en ombrières d’Europe.

Comment imaginez-vous l’avenir ?

Après 30 années de rêve, nous entrons dans une nouvelle ère avec des possibilités infinies. Nous sommes heureux de continuer à repousser les limites de la créativité et de l’innovation. Inspirer toutes les générations à travers le pouvoir de l’imagination est dans notre ADN depuis toujours. Nous allons donc nous appuyer sur ce magnifique héritage pour construire un avenir encore plus prometteur.