Napoléon : reconstitution au château de Fontainebleau

Cette reconstitution historique va donner la possibilité à 300 personnes de déambuler en costume d’époque dans les allées et les jardins du château de Fontainebleau, recréant ainsi la visite de Napoléon Ier et de Marie-Louise dans la ville impériale. Soldats, serviteurs, gens de cour, artistes, travailleurs : l’enceinte royale va se transformer le temps d'un week-end et s’offrir un voyage dans le temps, à l’époque du premier empire. Dans les salles emblématiques du palais, on retrouvera une centaine de reconstitueurs qui redonneront vie à ces pièces chargées d'histoire à travers des saynètes de théâtre. Des visites théâtralisées des petits appartements du château seront également organisées. Quant au Jardin anglais, il sera investi par plus de 200 soldats installés autour d'un bivouac. Entre deux manœuvres militaires, on pourra les observer effectuer leurs travaux journaliers et leurs jeux. A ne pas manquer non plus le passage en revue des troupes par l'empereur dans la cour Ovale du château.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre, de 9 heures à 17 heures. Tarif : 4 euros.