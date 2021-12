Napoléon 1er : une assiette vendue 243 750 euros à Fontainebleau

Elle a rassemblé souvenirs historiques, affaires personnelles (une chemise et un mouchoir notamment) et œuvres d'art. Si, lors de précédentes enchères, un trône avait trouvé acquéreur pour 500 000 euros, cette fois-ci, les mises n'ont pas atteint un tel niveau. Le record du jour a été néanmoins constitué par la vente d'une assiette à dessert du service particulier dit « des quartiers généraux » pour un montant de 243 750 euros. La chemise de l'Empereur est partie, elle, à 100 000 euros, tandis que des bandelettes tachées du sang de Napoléon (utilisées lors de son autopsie) ont été adjugées à 33 750 euros. On a noté également un verre gobelet en cristal taillé vendu 28 750 euros, un mouchoir carré acquis pour 18 750 euros, un gratte-langue (14 375 euros), un sabre d'officier général (11 875 euros) et une mèche de cheveux impériale (6 375 euros). Deux cents ans après, la magie Napoléon opère toujours à Fontainebleau.