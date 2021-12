Nanteuil-lès-Meaux : le mariage réussi du chocolat et du vin

Une reconversion professionnelle à 180°. En 2014, Sylvie Pinout quitte son job au service communication de TF1 pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec son conjoint. Leur choix se porte sur la vente de chocolat avec l'ouverture d'une boutique à Nanteuil-lès-Meaux. « Un vrai coup de cœur », confie celle qui opte pour une franchise de la marque Réauté Chocolat, spécialiste depuis 1954 de chocolat et de confiserie. Cinq ans plus tard, en 2019, elle ose la cohabitation du cacao avec le vin dans le cadre d'une nouvelle franchise accueillie au sein des 250 m2 de son spacieux magasin. Cette fois-ci, c'est le franchiseur Cavavin, distributeur de vins et spiritueux, qui lui fait confiance. « C'est un beau challenge », confie Sylvie Pinout. On a un sommelier qui vient régulièrement animer des formations. » Pari risqué, mais réussi, car les clients sont vite au rendez-vous.

Sa petite entreprise ne connaît pas la crise, mais depuis bientôt un an, l'épidémie de coronavirus est passée par là avec son lot d'inquiétudes et d'incertitudes. « Cette crise sanitaire nous fait du tort, regrette la gérante des deux franchises. En tant que magasin alimentaire, on avait pourtant l'autorisation de rester ouvert, mais nos clients étaient perdus. Certains ont cru qu'on était fermé. Aujourd'hui, avec Noël, on reprend espoir, mais on a perdu du temps et de l'argent. On va essayer de se rattraper. » Après avoir perdu 30 % de son chiffre d'affaires à Pâques et 50 % en novembre lors des deux confinements successifs, la boutique de Nanteuil-lès-Meaux (qui emploie une salariée et une apprentie) mise sur ces fêtes de fin d'année, ainsi que sur le mois de janvier, propice aux cadeaux à destination des entreprises. Des boîtes de chocolat et des bouteilles de vin : une belle idée de cadeau pour retrouver le sourire.

Réauté Chocolat et Cavavin : 75, avenue de la Foulée Nanteuil-lès-Meaux. Tél. : 01 60 44 04 52. Mail : nanteuillesmeaux@reaute-chocolat.fr. Ouvert du lundi au samedi (9h30 – 19h30) et le dimanche (10h – 18h).