Nangis : la résidence “l'Allée Chastel” est lancée

C'est l'atelier d'architecture François Guenon qui signe cette résidence portée par Altaréa Cogedim et ECMI, co-promoteur. La résidence se compose de 48 logements collectifs avec cinq maisons individuelles en accession et 22 logements collectifs en locatif social.

Altarea Cogedim souhaite, avec cet ensemble, à « offrir à ses futurs habitants une qualité de vie indéniable dans une ville à taille humaine ». L'ensemble, dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2019, sera complété en rez-de-chaussée par la création d'un pôle santé destiné à la communauté de communes de la Brie Nangissienne.

« Nous sommes très fiers de cette opération qui signe une première pour Altarea Cogedim à Nangis. Comme sur toutes nos opérations franciliennes, nous mettons le meilleur de notre savoir-faire et de notre expertise pour accueillir 75 familles. Notre souhait est de redynamiser tout un territoire afin de répondre aux attentes des habitants » explique Arnauld de Labriffe, directeur régional Cogedim Île-de-France Est.

4,7 milliards d'euros de patrimoine

A la fois développeur et investisseur, le groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (commerce, logement et bureau) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,7 milliards d'euros.