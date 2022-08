Nangis : des mâts de caméras de vidéosurveillance démontés

Le climat est actuellement tendu à Nangis. Depuis plusieurs jours, neuf supports de caméras de vidéosurveillance installés dans cette commune ont été sciés. Ils étaient situés dans le quartier de la Mare-aux-Curées et dans la zone pavillonnaire voisine. Des dégâts d’ordre matériels, mais aussi financiers avec un préjudice estimé à près de 100 000 euros à la charge de la commune. Des plaintes ont été déposées par la municipalité et des enquêtes sont ouvertes par la gendarmerie. Des membres des force de l’ordre, qui patrouillaient, ont même essuyé des tirs de mortier d’artifice et des jets de projectiles divers. Une opération de sécurisation a été menée le 2 août et a mobilisé 40 militaires. Interpellées, deux personnes majeures ont été placées en garde à vue. La première a été jugée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a écopé d'une peine de six mois d'emprisonnement dans un centre de semi-liberté. La seconde a été incarcérée à Fleury-Mérogis pour exécuter une peine précédente d'un an de prison. Elle sera jugée en janvier 2023.

De son côté, la mairie, en concertation avec la préfecture et la gendarmerie, a décidé de prendre des arrêtés municipaux pour réglementer la consommation d’alcool sur la voie publique et interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 22 h 30 et 6 heures du matin pouvant contribuer à alimenter des troubles à l’ordre public. Ces arrêtés sont en vigueur depuis le 3 août et jusqu’au 30 septembre.