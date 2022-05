Naissance de deux bébés jaguars à Parrot World

Les deux bébés jaguars, un noir et un tacheté, sont nés le 1er avril. Le public de Parrot World peut désormais les observer et sera invité à participer au choix de leurs prénoms. Il a fallu que le mâle et la femelle s’entendent bien pour espérer une naissance. C’est ce qui s’est passé avec Emma et Ti’Punch, le couple de jaguars de Parrot World. Fin mars et après 14 semaines de gestation, le soigneur du parc a isolé Emma et la mise-bas s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le vétérinaire et les soigneurs ont toutefois évité de manipuler les bébés jaguars, car les premiers jours de vie sont toujours critiques. Mi-avril, chacun pesait environ 2, 7 kg et il grossissent à vue d’œil depuis sous l’œil attentif de leur mère.

En 2021, seulement six jaguars sont nés sur l’ensemble des parcs membres de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA). Les deux jeunes jaguars resteront à Parrot World jusqu’à leur maturité, soit un an et demi environ. L’EAZA organisera ensuite leur placement dans d’autres parcs zoologiques.