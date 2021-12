Nafilyan & Partners construit 242 nouveaux logements à Vaires-sur-Marne

À proximité immédiate de la future base nautique des épreuves d'aviron et de canoë-kayak pour les Jeux olympiques de 2024, et le long du canal de Vaires-sur-Marne, Nafilyan & Partners réalise un projet immobilier :“Les Terrasses de la Marne“ au sein d'un domaine de plus d'un hectare, paysager et entièrement clos et qui comprend 242 logements (148 logements en accession, 24 logements destinés au groupe SNI et une résidence intergénérationnelle de 70 logements destinée au groupe I3F).

50 % des logements en accession ont dejà été réservés. « Le programme porté par Nafilyan & Partners constituera l'entrée de la ville de Vaires-sur-Marne, indique Isabelle Recio, la maire de Vaires-sur-Marne. Il s'inscrit dans le développement de l'îlot Canal et nous permettra de développer les relations intergénérationnelles grâce à une résidence créée à cet effet. »

Cette opération se réalise avec le concours de l'Établissement public foncier d'Île-de-France qui a acquis 1,2 hectare à la fin 2009, a fait réaliser les fouilles archéologiques, aujourd'hui prescrites et a assuré le portage de ces terrains tout au long de la définition de ce projet. Cette opération a été conçue par l'Agence d'architecture Laurent Fournet. Elle privilégie de larges baies vitrées ouvertes sur le parc et le canal, dont l'exposition a été optimisée par l'alternance de toits obliques, de terrasses et d'appartements en double hauteur.

LES MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

​L'EPF Île-de-France est un opérateur public foncier de l'Etat. Il mobilise le foncier pour développer l'offre de logements, soutenir le développement économique et lutter contre l'habitat indigne aux côtés des collectivités locales franciliennes.