Nadia Ayadi, élue FCE 77 de l’année

Nadia Ayadi a vu son engagement honoré. Elle a été particulièrement remarquable dans chacun des critères choisis pour définir la FCE 77 de l'année. Nadia a ainsi su mettre en avant l’entrepreneuriat féminin en appliquant à la lettre la devise de FCE ("seule on est invisible, ensemble on est invincible"). Cette cheffe d'entreprise mène de front ses différentes activités de conseil et de formation. De la Seine-et-Marne à la Région Île-de-France en passant par l’international, Nadia Ayadi a su construire un réseau considéré comme un levier de développement économique pour les entreprises.