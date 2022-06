MyMobility recrute 95 chauffeurs accompagnateurs

Parmi les postes proposés par MyMobility (qui compte 3 500 conducteurs), 90 concerne des conducteurs qui auront pour mission de transporter des personnes à mobilité réduite dans leur quotidien. Cinq autres sont ouverts à des régulateurs et des téléopérateurs.

Concrètement, chaque conducteur vient chercher des ayants-droits du service (pour la plupart des adultes titulaires de la Carte Mobilité Inclusion, mention invalidité) à leur lieu de prise en charge pour les déposer dans le département ou à proximité.

Les contrats proposés sont à temps plein (35 heures) et à durée indéterminée. La rémunération est au Smic horaire à laquelle s’ajoute un 13e mois. « Le poste de conducteur chez MyMobility répond aux souhaits de celles et ceux qui recherchent davantage de sens et d’engagement dans leur quotidien professionnel », précise Didier Lemarchand., le directeur des ressources humaines.

rh@monility.fr