MyLip délivre nos messages en réalité augmentée

Vous aviez pour habitude de partager, de “liker“… Avec MyLip, il faudra désormais flasher, pour pouvoir tirer profit de tout le potentiel offert par la réalité augmentée. « Grâce à notre application mobile, nous pouvons faire vivre votre support de communication », annoncent Mathieu Moosbauer, Claudia Primo, et Laurent Dana, créateurs de la marque MyLip.

« Avec cet outil, nous arrivons à donner une dynamique au statique et une originalité au commun », précise Claudia Primo, chargée de la partie commerciale et marketing. MyLip désigne aussi une marque de goodies faisant office de support pour déclencher l'apparition du message voulu en réalité augmentée.

Concrètement, l'utilisateur, muni de son smartphone et de l'application, peut par exemple “scanner“ un t-shirt préalablement traité par Octolabs, puis voir apparaître un texte, une vidéo ou encore une animation sur son écran. Les particuliers, pour une utilisation en matière sportive ou de loisir, ainsi que les professionnels, pour présenter notamment une carte de visite « en 3D », peuvent faire appel aux services d'Octolabs.

« Les sociétés ont très vite marqué un intérêt à assurer leur promotion “en direct“ », explique l'équipe, indiquant que les grandes entreprises gagnent à rajeunir leur image et que les structures plus modestes y voient une occasion de « rester dans l'ère du temps ». L'équipe donne ainsi l'occasion aux entreprises de « faire parler leur logo » ou de « raconter l'histoire qui se cache derrière une marque », et ce, de manière innovante.

« Vous pouvez flasher des flyers, des mugs, mais aussi des enseignes de magasins… Tout est réalisable, il n'y a pas de véritable limite si ce n'est votre imagination », poursuit Claudia Primo. MyLip a déjà séduit des communes. « Il est par exemple possible de flasher une image sur la chasuble d'un enfant qui se serait perdu et de le ramener auprès de ses proches, grâce aux informations affichées en réalité augmentée, illustre Laurent Dana. Le même processus peut être utilisé dans un musée, pour dynamiser le parcours du visiteur, ou dans des établissements de santé pour assister les patients atteints d'alzheimer ».

Dans certains pays du globe, la population est habituée à flasher différents supports, restaurants et autres commerces ayant choisi de s'afficher en réalité augmentée.

« La France est en retard dans le domaine de la réalité augmentée, alors que l'utilisation du smartphone et des applications n'a jamais été aussi importante », explique Mathieu Moosbauer, le développeur. « L'objectif c'est de communiquer autrement, mais aussi de montrer que l'on peut rapprocher les gens au lieu de les isoler grâce aux technologies numériques », conclut l'équipe.

