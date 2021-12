MyDigitalSchool Melun : journée portes ouvertes en ligne ce jeudi 25 juin

Ces formations dédiées aux passionnés du web et du digital forment à des métiers tels que Webmarketeur, Community Manager, Content Manager, Webdesigner, Développeur Web, E-Business Manager, Chef de projet Marketing Digital, Chef de projet E-Commerce, ou encore data marketeur.

Pour MyDigitalSchol," de sérieuses compétences web et digitales sont vitales pour les entreprises et les professionnels désirant asseoir une croissance soutenue de leurs activités et notamment pour celles et ceux soucieux d'enclencher une reprise d'activité efficace. Le contexte que nous traversons catalyse la prise d'initiative, l'innovation, l'invention de nouvelles solutions … La créativité est de mise pour construire et mettre en œuvre des projets audacieux et disrupteurs ".

Au programme :

- Découverte des 13 Campus en France et de l'ADN MyDigitalSchool.

- Présentation des formations en initial et en alternance, Bachelors en 3 ans & MBA, Titres certifiés par l'Etat dans les domaines du Webmarketing, du Webdesign, du E-Business et du Développement Web.

- méthode pédagogique personnalisée et immersive.

- interventions des professionnels experts web & digital.

- Echanges avec les formateurs(trices) et témoignages des étudiant(e)s.

Temps de questions/réponses.

Inscription sur www.mydigitalschool.com/ . Page de l'événement : https://www.mydigitalschool.com/e-jpo-nationale