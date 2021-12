MyCADday 2017 : ça bouge du côté de l'impression 3D industrielle

Près de 700 participants de tous horizons ont pu échanger, débattre et s'informer autour de la conception et de l'impression 3D et de la gestion des données techniques (PDM).

L'occasion surtout pour tous les congressistes de découvrir les dernières technologies industrielles de pointe, de faire un peu de networking et même de bénéficier d'un support technique auprès du “genius ba”.

L'événement a également fourni l'occasion à Visiativ d'annoncer sa prise de participation dans la société Valla spécialisée dans le prototypage et la fabrication de pièces et de petites séries.

En s'appuyant sur ses partenaires historiques, HP et Dassault Systèmes, Visiativ fait une entrée remarquée sur le marché de la 3D industrielle avec la création d'une nouvelle activité stratégique autour du “Rapid Manufacturing”. A terme, Visiativ souhaite devenir un des leaders européens du secteur.