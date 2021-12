Ambiance poétique et insolite pour cette ascension dans les sentiers du parc. Votre curiosité vous servira de guide pour découvrir un parcours ponctué d'œuvres d'art recyclées mêlées au décor végétal. Vous y rencontrerez des personnages et des créatures venus d'ailleurs et invitant au spectacle et à la promenade. Un spectacle à découvrir en famille. Entrée libre sur réservation (jauge limitée à 60 personnes).

Inscriptions : servicedd@ville-melun.fr