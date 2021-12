Musée de la Vie d'Autrefois : le passé recomposé

Tout au long de ce parcours à effectuer de préférence en famille, des métiers, des scènes de vie et une centaine de pièces sont reconstitués en taille réelle. De la ville à la campagne, ce musée pédagogique vous étonnera avec ses 65 000 outils, objets et véhicules datant des années 1 800 à 1950. Une manière ludique pour les plus jeunes de connaître la vie du passé !

À l'heure des tablettes numériques et des cours en visioconférence, les enfants découvriront notamment ce qu'était l'école avec une scène réelle de salle de classe. Pas de stylo, mais un encrier et une plume, des bureaux et des chaises en bois. Les élèves avaient tous les mêmes uniformes et un boulier à la place d'une calculatrice ! Loin des jeux vidéo et de la télévision, les enfants s'occupaient avec des jouets en bois, des bilboquets, des voitures à pédales et des maisons de poupées.

La représentation de la vie quotidienne n'est pas en reste. Pas de machines à laver aux multiples programmes, mais des mains, celles des lavandières ! Pas de gaz non plus ni de micro-ondes, mais des cuisinières à bois ou à charbon et des casseroles en cuivre. Coutelier-rémouleur, ça vous parle ? Pour nos grands-parents certainement ! Quant au dentiste, après la découverte de cette scène reconstituant un cabinet dentaire, vous serez ravis de voir que certains soins médicaux ont bien évolué… Ce ne sont là que quelques exemples parmi la multitude de scènes présentes sur les 3 500 m2 de ce musée confectionné par Jérôme et Viviane de Witt (première femme commissaire-priseur de Paris), maîtres des lieux.

Pour une visite commentée, pensez à réserver, sinon vous pouvez utiliser des audioguides pour une visite en toute autonomie. ”Le jeu des intrus”) est également disponible à l'accueil pour s'amuser en famille. Sachez aussi que le site abrite le restaurant ”Chez Grand-Mère”. Il est conseillé de réserver pour savourer une cuisine ”faite maison”. Enfin, le musée de la Vie d'Autrefois est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d'un parking gratuit pouvant accueillir également des cars.

Musée de la Vie d'Autrefois : chemin de Frilure, Les Ormes-sur-Voulzie. Ouvert du mardi au dimanche (de 9 h 30 à 19 h). Tarifs : 15 euros (adultes), 13,50 euros (étudiants et demandeurs d'emploi) et 10 euros (enfants de plus de 4 ans et personnes en situation de handicap).

Renseignements :

museevieautrefois@orange.fr.

Tél. : 01 60 58 72 07.