Musée de la Seine-et-Marne, témoin des usages du département

Ce nouveau concept de musée, plus ancré sur son territoire et les gens qui le peuplent, a permis de repenser la place des objets de la vie quotidienne, ainsi que les pratiques immatérielles et évolutions sociétales qui ont aussi leur place.

Ainsi les collections présentées proviennent des dons effectués en 1987 par la famille Guibert, propriétaire du l'Hôtel Moderne qui abrite le Musée de la

Seine-et-Marne, ainsi que de collectes effectuées entre 1976 et 1985. On y répertorie les objets provenant de la société agricole de la Brie, du petit Morin, de la Marne et de l'Ourcq. Pierre Guibert les collectionnait et connaissait en général les utilisateurs originaux de l'objet. Il a consigné les origines de ces pièces dans des cahiers, ce qui a permis de fournir aux visiteurs des indications précises sur l'historique des 3 500 pièces que comptent cette collection. On y trouve donc des objets comme une charrue, un semoir à grain, de la vannerie servant pour le transport du charbon ou encore des pièces vestimentaires et domestiques anciennes données par le musée du Mucem (originaires du Nord du département de Seine-et-Marne).

Par ailleurs, le Musée s'est également donné pour mission de valoriser l'œuvre et la maison de l'écrivain Pierre Dumarchey (dit Mac Orlan), qui vivait dans la commune de Saint-Cyr-sur-Morin et dont la maison a été conservé en l'état après sa mort en 1970 et donc visitable sur demande auprès du Musée. Elle a reçu le label de Maison des Illustres en 2010 et abrite environ 8 000 objets appartenant à l'auteur et journaliste qui a commencé de publier ses très nombreux romans en 1912. Il a d'ailleurs travaillé à l'adaptation de Quai des Brumes de Claude Autant-Lara.

Il y a donc deux raisons pour se rendre au Musée de Seine-et-Marne, découvrir la vie locale et un auteur qui a marqué ce territoire.

Infos pratiques :

Tarifs Gratuit pour les mineurs/chômeurs, 3 euros de 18 à 25 ans, 5 euros plein tarif



Musée départemental de la Seine-et-Marne, 17 avenue

de La Ferté-sous-Jouarre,

Saint-Cyr-sur-Morin

Tél: 01 60 24 46 00

mdsm@departement77.fr Ouverture: Lundi ,mard, jeudi et vendredi de 10h à 12h30, et de 14h à 17h30.

Le mercredi de 10h à 12h30

Maison de Pierre Mac Orlan

Visites individuelles :

Renseignements auprès de la mairie de Saint-Cyr-sur-Morin,

au 01 60 23 80 24,

visites à 14h, 15h et 16h

Visites de groupe ou visites

théâtralisées : renseignements et réservations auprès du musée au 01 60 24 46 00 ou auprès de l'office du tourisme au 01 64 60 26 26