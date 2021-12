Musée de la Préhistoire de Nemours : une expérience à vivre cet été !

C'est le cas du Musée de Nemours, centré autour de la thématique de la préhistoire, et dont la particularité est également d'ancrer ses collections sur la vie locale (dans la future région d'Ile de France) à cette époque.

Riche de nombreuses collections issues de fouilles archéologiques, ainsi que de dons de collectionneurs, le Musée dispose de pièces telles que silex ou ossements retraçant la présence la plus ancienne des hommes en Ile de France. On parcourt également les diverses époques de la très longue histoire humaine (paléolithique, mésolithique et néolithique).

Le musée compte plus de 2 millions d'objets dont 3 400 sont présentés dans les vitrines. Ouvert sur le présent, il accueille également parfois des artistes contemporains dont l'œuvre se trouve ancrée dans les thématiques liées à la nature notamment.

Par ailleurs, des fouilles archéologiques dirigées par des chercheurs affiliés au Musée sont organisées au mois d'août (les 16, 23 et 30 août à 17 h sur le site de Bossats, dans la commune d'Ormesson). Elles seront pilotées par ces chercheurs qui les commenteront pour le public présent. L'accès est gratuit, il est juste nécessaire de s'inscrire auprès du Musée.

En marge de cela tout cet été, des animations sont proposées à 16 heures tous les jours, comprises dans le droit d'entrée. Elles permettent d'assister à des démonstrations de techniques préhistoriques disparues, ou de découvrir des objets, évoquer les animaux de l'époque, le tout commenté par les guides ?

Une visite à savourer en famille, qui ravira petits et grands.

Infos pratiques :

48, avenue Étienne Dailly, Nemours

Tél. : 01 64 78 54 80 (inscription nécessaire pour les fouilles guidées)

Ouverture tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et jusqu'à 18 h en juillet et août,

Fermeture les mercredis et samedis matin

Plein tarif 5 euros,

Plus de 65 ans ou 18-25 ans = 3 euros

Gratuit pour les mineurs