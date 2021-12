Musée de la Grande Guerre : le programme en ligne de janvier

Ainsi, tous les dimanches, dans le cadre de l'opération « Le musée dans mon canapé », une visite guidée est organisée au coeur des collections du musée. Rendez-vous sur Facebook (www.facebook.com/musee2Gmeaux) pour suivre ces visites, qui porteront sur les thématiques suivantes : les affiches de propagande américaines (17 janvier), portraits 14-18 – Didier Pazery (24 janvier) et la bataille de la Marne 1914 (31 janvier). Pour les plus jeunes, des ateliers à distance sont organisés tous les mercredis, à 14 h 30, sur la page Facebook du musée également : atelier DIY « Carte postale » (20 janvier) et lectures de nouvelles (27 janvier). D'autre part, petits et grands sont invités à écrire une nouvelle fantastique d'une à quatre pages, dont la seule contrainte est d'avoir un lien avec la Première Guerre mondiale. Les meilleures nouvelles seront lues en direct lors de l'atelier du 27 janvier. Pour participer, envoyez votre nouvelle à marie-jeanne.marsault@meaux.fr.

Enfin, la boutique du musée est désormais disponible via le « Click and Collect ». Les achats sont à retirer, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures.

Renseignements : 01 60 32 14 18 ou accueil.m2g@meaux.fr