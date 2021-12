Musée de la Grande Guerre : la programmation estivale

- du sport avec des cours de Pilates (Technique inventée par Josef Pilates détenu allemand en Angleterre pendant la Grande Guerre),

- des séances de cinéma en plein air, pour regarder un film à la belle étoile dans le parc du musée, avec au programme : Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, jeudi 25 juin à 22h30 ; et Au Revoir Là-Haut d'Albert Dupontel, Jeudi 16 juillet à 22h

- une Nuit des étoiles avec la lecture d'un conte par un médiateur du musée et une observation des étoiles pour apprendre à reconnaitre les constellations.



Une nouvelle offre pédagogique pour les familles est également proposée, avec le création d'un livret-jeu découverte remis gratuitement à l'accueil du musée “le soldat inconnu du musée”, pour partir explorer le parc du musée et retrouver le soldat égaré.