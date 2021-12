Musée de la Grande Guerre : exposition Georges Bruyer, à partir du 21 mars

Cette exposition traite des orientations artistiques de Bruyer durant la Première Guerre mondiale à travers 130 œuvres (huiles sur toile, dessins, croquis, gravures et matrices de gravures).

Peintre, graveur et céramiste, Georges Bruyer a déjà acquis une certaine notoriété, lorsque la guerre éclate. Mobilisé, il est alors l'un de ces milliers de soldats-artistes jetés dans la guerre. Il combat sur le front jusqu'en juillet 1915, où blessé puis évacué, il devient ensuite peintre missionné aux armées en 1917.

L'évolution du travail de Bruyer, en parallèle de son parcours d'homme et de combattant au cœur du conflit, est un exemple de la façon dont un artiste s'éloigne du simple récit du quotidien des soldats pour proposer une recherche plus importante d'effets décoratifs et une volonté plus marquée pour la construction graphique.

L'exposition entend également valoriser l'enrichissement important des collections du musée que constitue le don par sa famille, de l'ensemble des « œuvres de guerre ». Celles-ci avaient été conservées dans son atelier historique d'Asnières-sur-Seine, soit plus de 400 dessins, estampes ou huiles sur toile.

Exposition Georges Bruyer, du 21 mars au 22 août 2021. Tous les jours de 9 h 30 à 18 heures (sauf les mardis et jours fériés). Tarifs : 10 euros et entre 5 euros et 7 euros. www.museedelagrandeguerre.eu.