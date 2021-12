Musée de la Grande Guerre de Meaux : reconstitution historique les 5 et 6 septembre

Tous les ans, pendant un weekend d'avril, le musée de la Grande Guerre de Meaux organise un événement unique : le week-end de reconstitution de la Première guerre mondiale sera l'occasion d'une découverte à la fois vivante et ludique des poilus de 14-18. L'événement est conçu comme une introduction à la visite des collections du musée, mais peut aussi faire l'objet d'une sortie instructive en famille.

Un événement exceptionnel avec des passionnés de la Grande Guerre

Le week-end de reconstitution de la Première guerre est dédié aux associations de reconstitution, de réels passionnés, qui viendront à Meaux faire transmettre l'Histoire en tenue d'époque. A découvrir : la vie des poilus de 14-18, rencontres avec des soldats allemands, français, américains ou écossais au bivouac, ou encore reconstitution d'une bataille. Démonstrations de tir au canon, lancés de pigeons voyageurs, revue des troupes, autant d'animations passionnantes. A ne surtout pas manquer : le repas du poilu préparé dans une cuisine mobile de la Première guerre mondiale.

Au programme



Défilés de soldats dans Meaux avec les différents uniformes de la Grande Guerre

Samedi à 10h30

Centre-Ville - Troupes à pied

Dimanche à 10h30

Quartier Beauval - Verrière

14h-18h : La vie au bivouac

Rencontre avec près de 300 reconstituteurs ppour en apprendre plus sur la vie quotidienne des soldats : démonstrations de tirs au canon, levée des couleurs, revue des troupes, forge d'époque, moyens de communication …

- Les pigeons voyageurs

L'association le Messager Meldois et le musée du colombier militaire partagerzont leur connaissance et donneront la possibilité de choisir un pigeon pour envoyer votre message (tarif : 2€)

- Les cerfs-volants d'observation

Reproductions de cerfs-volants d'époque, en vol et au sol. En 14-18, ils étaient utilisés comme poste d'observation des troupes ennemies.

- La présentation de véhicules d'époque : taxi de la Marne, voiture Peugeot de 1916…

- Démonstration d'artillerie de campagne et de tranchée et de matériel d'attelage le samedi 5 et dimanche 6 septembre à 15h30

Tarif : entrée libre et gratuite dans le parc du musée - entrée du musée payante uniquement le samedi 5 septembre - entrée gratuite le dimanche 6 septembre dans le musée

Dates : 5 et 6 septembre 2020

Horaire : 9h30 à 18h

Plus d'infos : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/histoire-vivante.html