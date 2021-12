Musée de la gendarmerie : trois expositions temporaires à découvrir

Jusqu'au 15 juillet “Les Gendarmeries du monde” présente carabiniers, garde nationale ou maréchaussée de 46 forces de sécurité intérieure à statut militaire existant à travers le monde. Leurs points communs et leurs spécificités sont les éléments forts de cette exposition qui présente au grand public leurs missions, au travers d'uniformes, de photographies, de vidéos et d'objets insolites.

Du 17 juillet au 17 septembre l'exposition gratuite “Témoins de la Grande Guerre, 50 colombogrammes, 50 photographies pour évoquer l'Histoire“ expose une série de clichés prise par le lieutenant-colonel Geoffroi Caffiery. Ces photos illustrent le contenu des messages emportés par des pigeons voyageurs de la Grande Guerre. Les colombogrammes, placés dans leurs contextes (rapports secrets, journal de marche et opérations) participent à la fabrication de véritables récits. Les photographies d'évocation présentées remettent en situation ces narrations individuelles. Ces colombogrammes sont mis en rapport avec des photographies prises essentiellement sur les lieux mêmes de leur rédaction. Ces clichés visent à donner du sens et restituer à la fois la dimension humaine et la tension drama tique de l'Histoire.