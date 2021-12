Musée de la gendarmerie nationale : des coûts qui ont plus que doublé

Lors de la tenue du dernier conseil communautaire à Melun, la question du coût de la construction du musée de la gendarmerie nationale a fait des émules. Le projet est beau, mais il est bien cher. Et de plus en plus : à son lancement, en 2005, le montant des travaux estimé n’était encore estimé qu’à 6 millions d’euros. Dix années plus tard, le coût du musée est réévalué à… 14 millions d’euros, dont 9 millions supportés par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. La ville de Melun, également associée au projet, prend en charge, quant à elle, l’aménagement des espaces extérieurs du musée.

Etait-ce bien raisonnable ? Le ministère de l’Intérieur indique sur son site internet : « Face à une collection grandissante et un besoin d'espace de plus en plus important, le Musée de la gendarmerie nationale devait s'agrandir et de se moderniser ». Rien avoir en effet avec le petit musée d’origine, construit en 1946, dans la caserne Augereau. Le nouveau musée, lui, s’établit dans un des anciens bâtiments de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (Melun), réhabilité pour l’occasion. Il s’étalera sur près de 3 000 m2, dont 1 200 m2 dédiés à l’exposition permanente et 200m2 destinés aux expositions temporaires et aux conférences. Il n’en fallait a priori pas moins pour accueillir les quelques 10 000 objets, et autant de photographies, qui s’offriront aux yeux des visiteurs. Le musée comprendra également un centre de documentation pour les chercheurs ou les étudiants.

L’envergure du projet a valu au musée de la gendarmerie nationale de recevoir, par le haut conseil des musées de France, l’appellation « musée de France », le 14 janvier 2011. « Gage de sérieux et d'accessibilité, cette appellation inscrit le futur équipement culturel dans un réseau national, reconnu par les acteurs de la culture », assure-t-on sur le site du ministère de l’Intérieur.

L'ancien musée militaire, qui accueillait 3 500 visiteurs par an, devrait donc laisser la place à un véritable musée d'histoire et de société, dès le printemps. La région espère peut-être ainsi donner à la ville de Melun un nouvel intérêt culturel et accueillir davantage de visiteurs. Il en faudra pour amorcer les coûts afférant à ce musée…