“Murder party” au château de Blandy-les-Tours

La “Murder party“ revient au château médiéval de Blandy-les-Tours durant ces vacances de la Toussaint. Cette année, les visiteurs auront pour mission de découvrir l'assassin de la duchesse de Blandy. Cette nouvelle édition fait la part belle au théâtre immersif sur fond d'enquête policière.

Par une matinée de 1847, tout Paris se réveille au son d’une nouvelle surprenante : la duchesse de Blandy a été sauvagement assassinée dans la nuit ! Mais qui a bien pu oser s’en prendre à l’épouse d’un Pair de France ? Les amateurs de polar sont invités à venir mener l’enquête sur ce meurtre mystérieux. Commissaire de police, Pair de France ou bien simple citoyen du peuple, ils vont avoir l’occasion de vivre une expérience unique et immersive à la tombée de la nuit.

Cinq représentations de cette pièce, jouée par la compagnie Cartel, sont programmées les 28, 29 et 30 octobre, ainsi que les 4 et 5 novembre à partir de 18 h 30 (arrivée conseillée à 18 heures). Attention, la visite emprunte des escaliers et certains espaces difficiles d'accès.

Château de Blandy-les-Tours (place des Tours). Réservation obligatoire (à partir de 12 ans) : 01 60 59 17 80. Renseignements : www.chateau-blandy.fr. Tarif : droit d’entrée + 5 euros.