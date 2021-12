Municipales : le second tour en juin ?

"L'effet récessif du confinement sur l'activité économique de notre pays est considérable et nécessite que tous les acteurs de la relance économique se mobilisent pour éviter une crise sociale", écrivent les présidents de l'AMF, François Baroin, et de France Urbaine (grandes villes), Jean-Luc Moudenc.

Les communes et leurs intercommunalités "sont les premiers donneurs d'ordre de la commande publique" et "joueront un rôle important dans le soutien au tissu économique de proximité", soulignent-ils dans ce courrier. Le lancement de "projets d'investissements lourds" nécessite cependant "la légitimité que donne le suffrage universel à toute assemblée démocratique", font-ils valoir.

Tout en soulignant que la situation sanitaire doit être "l'élément prioritaire à prendre en compte", ils plaident pour un second tour "le plus rapidement possible, dans le courant du mois de juin" pour permettre aux communes et intercommunalités de jouer pleinement leur rôle.