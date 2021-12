Moussy-le-Neuf accueille 21 nouveaux logements collectifs

Les résidences du Moulin, des Anémones et des Roseaux, pensées pour être au cœur de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France, ont été inaugurées en présence de la direction de Picardie Habitat, de Bernard Rigault, maire de Moussy-le-Neuf, et du sous-préfet Gérard Péhaut. Elles sont composées de 15 logements collectifs et six logements individuels (six T4 individuels de 81 m², sept T3 collectifs de 65 m² et huit T2 collectifs de 45 m²).

Situés en centre-bourg, au sein de quartiers pavillonnaires, l'architecture des bâtiments a été pensée pour être en adéquation avec l'environnement, où le bâti traditionnel domine. Les bâtiments R +1 sont composés d'une toiture en tuile et en zinc, les volets battants en PVC de teinte vert pastel ou bleue, permettent à ces constructions de s'insérer avec plus de facilité dans le paysage.

Ce projet s'inscrit dans la volonté de Picardie Habitat qui souhaite « étendre son patrimoine sur le secteur autour de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle afin d'offrir aux salariés des entreprises environnantes ainsi qu'aux familles de Moussy-le-Neuf, des logements conjuguant loyer modéré, confort et modernité ».

Un partenariat avait été initié avec la commune de Moussy-le-Neuf et ces programmes sont les premiers d'une longue série à être livrés. Dans ce cadre la commune a participé au montage financier de ce programme par la cession à l'euro symbolique de l'ensemble des terrains représentant une valeur de près de 650 000 €. Moussy-le-Neuf souhaite en effet garder sa physionomie actuelle, tout en composant avec les obligations de logements sociaux imposées par la loi. Les résidences auront coûté au total quelque 2,6 millions d'euros, financés par Picardie Habitat (à près de 90 %), Action Logement et l'Etat.