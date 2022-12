Mormant : patinoire et marché de Noël au programme

Petits et grands vont pouvoir découvrir les joies de la glisse grâce à la patinoire installée devant la mairie de Mormant, place du Général de Gaulle. Celle-ci est ouverte jusqu’au 31 décembre (dimanche et jour de Noël inclus) de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Le tarif est de deux euros pour la journée et par personne (dix euros le Pass’Gliss illimité).

La municipalité organise également un marché de Noël les 17 et 18décembre (10 heures-22 heures le samedi et 10 heures-19 heures le dimanche), toujours sur la place du Général de Gaulle. Une animation musicale est prévue le 17 décembre, tandis que le Père Noël sera présent le 18 décembre de 14 h 30 à 16 h 30. Plus d’une trentaine d’artisans tiendront un stand.