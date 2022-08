Mormant : les associations se réunissent le 4 septembre

De 10 heures à 17 heures, les associations mormantaises iront à la rencontre des habitants pour leur faire découvrir leurs activités et leur proposer de s’inscrire ou de se réinscrire. La municipalité en profitera pour présenter ses actions et ses prochains événements en matière de sport et de culture et à destination de la jeunesse et des seniors, culture. A cette occasion, la bibliothèque municipale organisera une journée portes ouvertes et proposera une bourse aux livres à petits prix. A noter qu’en cas de pluie, le forum se déroulera à la salle des fêtes.