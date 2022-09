Mormant : le pédibus reconduit

Le pédibus présente des avantages en termes de santé et de sociabilité. Il permet, en effet, à l’écolier de pratiquer une activité physique adaptée, mais aussi de côtoyer d’autres enfants. Ce dispositif s’inscrit également dans une démarche écolo­gique et économique, car les parents n’utilisent plus leur voiture et le flux de véhicules aux abords des écoles s’en trouve logiquement réduit. Enfin, en matière de sécurité, l’enfant est encadré par des adultes et son trajet est donc sécurisé.

Une nouvelle ligne opérationnelle

Après une année d’essai, un premier bilan a été réalisé et sur les trois lignes créées, la plus petite ne sera pas reconduite. A la place, une nouvelle ligne (Pasteur) vient d’être mise en place. Elle va compléter les lignes Delan­neau et Pablo Picasso déjà exis­tantes. Le pédibus reprendra le 5 septembre et des accompagnateurs bénévoles sont recherchés. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans, capables de marcher deux kilomètres environ et disponibles une ou plusieurs matinées par semaine (entre 8 heures et 8 h 30). Le plan et les horaires sont à retrouver sur le site internet de la mairie (www.ville-mormant.fr).

Inscription : participationcitoyenne@mormant.fr