Morhad Amdouni, nouveau recordman de France du marathon

C’est une grande performance qu’a réalisée Morhad Amdouni, le 3 avril, lors du Marathon de Paris. Troisième de l’épreuve en 2 h 05’22’’, l’athlète seine-et-marnais âgé de 33 ans a établi un nouveau record de France de la discipline. Il a ainsi effacé des tablettes nationales Benoît Zwierzchiewski, qui avait couru les 42, 195 km en 2 h 6′36′' en 2003. « J‘ai pensé à tout et à tout le monde dans les derniers kilomètres. Nous sommes tous citoyens et ça m’a fait plaisir de voir et d’entendre tous ces gens m’encourager tout au long du parcours. Cela fait du bien d’être là », a déclaré le récent champion de France de cross-country. Son prochain et ultime objectif sera de décrocher une médaille en 2024 lors du marathon des JO de Paris.

© Val d'Europe Agglomération