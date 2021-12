Moret-sur-Loing : Claudia Cardinale marraine du festival Paradisio

Expositions de matériel d'époque, animations, ciné-concerts, conférences et projections de films en argentique et numérique : le festival Paradisio de Moret-sur-Loing va plonger les visiteurs dans l'univers du cinéma des années 1900 à 1960. Des reconstitutions de plateaux de cinéma avec des scénographies de films célèbres (Le Corniaud, Notre-Dame de Paris et La Beauté du diable) seront également au programme, ainsi qu'un drive-in à l'ancienne dans des voitures de collection.

Outre la marraine Claudia Cardinale, seront également présents Laurent Ventura, le fils de Lino, Gérald Morin, proche collaborateur de Federico Fellini, ainsi que la chanteuse Cyrielle Ndjiki Nya et la pianiste Satsuki Hoshino.

Le festival Paradisio recherche des bénévoles. Renseignements : 07 80 24 45 47.