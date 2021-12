Moret-Loing-et-Orvanne à la conquête du monde

Comme le souligne Patrick Septiers, vice-président du Département chargé de la culture et du patrimoine, « En Seine-et-Marne, Provins est une référence médiévale, Fontainebleau c'est la Renaissance, Barbizon la peinture... Ici, nous avons tout cela et plus encore. »

Moret offre, en effet, un choix touristique multi-facettes, de l'Histoire et ses élans moyenâgeux aux arts, avec l'empreinte des impressionnistes – dont Sisley –, en passant par la culture, avec d'étonnants musées – comme celui du vélo– le tourisme vert et sportif, avec randonnées pédestres et cyclistes, vol à voile, descentes du Loing en canoë, plaisirs fluviaux avec le port-escale...

La commune est également spécialisée dans les animations de plein-air, qui redoublent dès l'arrivée du printemps, avec le musée en plein-air Sisley et la « Scanibérique ». Même la musique et le théâtre ont droit de cité, notamment avec les rencontres internationales de la Harpe, les samedis musicaux d'été et le festival de l'humour.

Moret s'est ainsi forgé le destin d'une riche destination touristique. Les Russes viennent déjà rendre hommage à leur grande poétesse, Marina Ivanovna Tsvetaïeva. La plus grande surprise vient néanmoins de Chine, avec des touristes aisés, attirés par la création d'une résidence d'artistes peintres chinois.