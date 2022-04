Moret-Loing-et-Orvanne accueille le tournage des “Trois Mousquetaires“

Le stationnement et la circulation dans le centre de Moret-Loing-et-Orvanne sont fortement perturbés actuellement. Après le château de Fontainebleau il y a quelques mois, c’est, en effet, au tour de la commune du sud du département d’accueillir le tournage du long-métrage “Les Trois Mousquetaires“. Réalisé par Martin Bourboulon, ce film à gros budget sortira sur les écrans en 2023. Il réunit une pléiade d’acteurs et d’actrices reconnus comme Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green, Pio Marmaï, Louis Garrel et François Civil. Plusieurs scènes sont tournées à l’intérieur du donjon de Moret. Afin de connaître le détail des perturbations liées à ce tournage, il est conseiller de consulter le site internet de la ville de Moret-Loing-et-Orvanne