Monument jeu d'enfant à Champs sur Marne

Créé et organisé par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses équipes d’accueil et d’animation pédagogique, « Monument jeu d’enfant » connaît depuis 17 ans un succès non démenti auprès des familles.

Ne manquez pas la chasse au trésor du château de Champs sur Marne le dimanche 11 octobre de 13h30 à 16h30.

Albert Cahen d’Anvers a légué à son frère Louis, propriétaire du château de Champs, son testament musical sous la forme d’une partition. Cette partition a été dispersée par les enfants du Comte.

Armés d’un plan vous permettant de suivre des étapes, partez à la recherche de cette œuvre inédite. C’est par une série de jeux, d’énigmes, d’observations que vous traverserez le temps pour parvenir à reconstituer cette mélodie. Votre parcours s’achève par le salon de la laiterie où une surprise vous attend.