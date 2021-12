Montry : Un peu d'histoire

Il s’agit de la famille de Reilhac dont un des membres avait exercé des charges importantes auprès de Charles VII, Louis XI et Charles VIII. On trouve également trace au milieu du XVIIe siècle au château de Chazelet, dans l’Indre, dominant la vallée de l’Abloux, d’une famille de Reilhac prenant possession du domaine. Un de ses membres s’illustra le 11 mai 1745 à la tête de la brigade du Dauphin en défendant la ville de Fontenoy. Cette famille s’est éteinte le 24 décembre 1923 avec Albert Alphonse né le 29 juin 1846, fils d’Anatole, colonel de dragons, et de sa seconde épouse, Madeleine Henriette de Ligondes. Il fut le dernier conte de Reilhac de Montry, car il n'eut qu'une fille de son mariage en 1873 avec Marie-Renée de Caix de Saint Aymour. Pendant la Révolution, personne ne fut obligé d’émigrer. On se contenta de brûler sur la place publique des montagnes de vieux titres appartenant à la famille de Reilhac. Les terribles passions politiques et sociales qui sévissaient alors en France ne semblent pas cependant y avoir fait d’autres ravages. L’histoire ne vint ranimer Montry qu’au moment de la guerre de 1870, lorsque Bismarck et Jules Favre se sont rencontrés au château de la Haute Maison qui domine l’agglomération (actuellement siège du Creps). En 1940, le château accueille l'un des trois états-majors alliés.