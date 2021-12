Montry : le sophora du Japon élu arbre de l'année

Organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF), ce concours récompense des arbres de France sélectionnés pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques mais aussi pour le lien qui unit l'arbre à son environnement naturel et humain. La cérémonie officielle de remise des prix a décerné le prix du jury au Sophora du Japon situé dans le parc du château de Montry.

sans doute âgé de plus de deux siècles, l'arbre qui mesure environ 10 m de haut a préexisté au parc du château. Son emprise au sol est de 1 000 m² (37 m de longueur, 27 m de largeur). Il s'est couché, il y a environ 80 ans, son tronc initial s'est creusé de l'intérieur. Ses deux branches principales, issues du tronc couché, mesurent chacune 1,30 m de diamètre. Sa chute ancienne a donné à l'arbre une forme extraordinaire. Il est composé de branches à la fois traçantes, aériennes et tortueuses avec la particularité de bénéficier de plusieurs points d'ancrage au sol (marcottage).

Le Sophora est reconnu comme « arbre remarquable de Seine-et-Marne » par le CAUE 77 (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement) et le Département depuis le 22 juin 1999 et labellisé depuis le 15 juin 2017 « arbre remarquable de France » par l'association Arbres (Arbres remarquables, bilan, recherche, études et sauvegarde).

L'histoire d'une résilience

« C'est aussi un joli clin d'œil sur le thème de la résilience. En effet, l'arbre bicentenaire s'est couché à terre dans les années 1930. Ses deux branches principales ont continué à prospérer et à s'étaler en marcottant. On peut y voir une analogie : l'arbre a chuté mais s'est relevé tel les jeunes qui intègrent l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (Epide) », précise Éric Defer, passionné d'Histoire et formateur au sein de l'Epide. Une belle histoire qui vient compléter une légende déjà riche : vers 1930, au moment où l'arbre se couche au sol, il s'est dit que les personnes ayant tenté de couper les branches de cet arbre sont mortes prématurément. Une légende transmise de promotion en promotion au sein de l'Epide, et qui désormais s'enrichit d'un prix national.