Montigny-sur-Loing : des produits locaux bientôt proposés à la gare SNCF

Qu'ils soient voyageurs ou tout simplement habitants de Montigny et des alentours, tous seront les bienvenus au sein de ce nouvel espace, qui va remplacer l'ancien accueil de la gare, fermé en 2017.

Michaël Rigard, autrefois responsable commercial dans l'industrie, a mûri son idée durant trois ans. « Près de 400 personnes passent par la gare chaque matin et reviennent le soir », explique le porteur de projet, indiquant qu'il est possible d'y accéder à pied depuis n'importe quel point du village.

« Je proposerai premièrement des petits-déjeuners, proposés à la vente sur place ou à emporter. La gare fait face à un gros axe routier », précise Michaël Rigard. Parallèlement, les voyageurs pourront faire appel au service de conciergerie du Local de Montigny, développé avec l'aide de partenaires (achats de bouquets de fleurs, récupération de course au drive, dépannage, commande de pain, aide aux personnes fragiles, pressing, cordonnerie… ).

La troisième activité du lieu ? La vente de produits locaux, disposés sur 30 mètres linéaires et glanés au maximum à 20 km autour de Montigny. Michaël Rigard proposera notamment : paniers de fruits et légumes bio du Village potager, confiture, bière, gâteaux, œufs, farine, pâtes miel, et jus de pomme.

Le local, de 80 m² au total, sera également doté d'un espace de 55 m² spécialement destiné aux voyageurs. Canapé, possibilité de charger ses appareils électroniques, borne wifi gratuite, bibliothèque… Tout sera fait pour rendre l'attente en gare agréable.

Michaël Rigard a été le seul à proposer un lieu qui ne fasse pas partie de l'appel à projet “Gares partagées“ lancé par la SNCF. Ce challenge s'adresse aux entrepreneurs intéressés par la création de nouveaux concepts au sein des gares franciliennes.

« Le Local c'est un lieu de vie et de détente, un lieu d'échanges et de services ainsi que LE rendez-vous des producteurs locaux », résume Michaël Rigard. Si les conditions le permettent, le Local de Montigny ouvrira ses portes le 22 juin prochain. Les produits sont d'ores et déjà à découvrir sur la page du Local : Le-Local-de-Montigny