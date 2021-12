Monthyon : le domaine Brialy va s'ouvrir au public

Le public va pouvoir bientôt profiter des trois hectares du domaine de Monthyon, ancienne propriété de Jean-Claude Brialy, le célèbre acteur décédé en 2007. Jusque-là, les visiteurs n'avaient accès qu'aux jardins. Mais après le départ (pour des raisons de santé) de Bruno Finck, le compagnon de Jean-Claude Brialy, la ville de Meaux a désormais la jouissance intégrale des lieux et va ouvrir les portes du château au public. Situé au cœur du village de Monthyon et théâtre de plusieurs tournages de films, le domaine Brialy sera au centre d'un projet culturel. C'était le souhait de l'acteur lorsqu'il a fait don de sa propriété à la municipalité meldoise en 2006, quelques mois avant sa disparition. Il désirait transformer en maison des artistes un domaine qu'il avait acheté en 1959 et où il a vécu jusqu'en 2007. Son vœu va donc être exaucé dans le prochains mois.