Montévrain : une consultation pour le projet controversé de tour géante

Prévue au sud de l'écoquartier des Roseaux, cette tour n'en finit pas de semer la discorde au sein de la population de Montévrain. Pour trancher définitivement ce projet contesté (une pétition a déjà réuni plus de 1 500 signatures), l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée a décidé de lancer une grande consultation digitale. Les habitants ont jusqu'au 31 mars pour donner leur avis et choisir une des cinq versions proposées.

Ce projet prévoit 104 logements de haut standing en locatif privé, 450 m2 de commerces de proximité, 2 106 m2 de bureaux et d'espaces de travail partagés et 166 places de stationnement mutualisées. EpaMarne avance que ce bâtiment, doté d'une structure mixte bois-béton, sera « bas carbone » et à « énergie positive ». Pour l'heure, aucun permis de construire n'a été déposé.