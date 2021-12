Montévrain reçoit un million d'euros de subventions de la Région

Conclu à l'hôtel de ville par Christian Robache, maire de Montévrain, et Jean-philippe Dugoin Clément, vice-président de la Région, ce contrat d'aménagement régional doit accompagner les travaux entrepris par la municipalité depuis début 2019.

Deux opérations d'investissement conséquentes sont menées actuellement. C'est le cas d'une part pour la requalification des espaces publics du centre bourg (enfouissement des réseaux et aménagement), qui doit se poursuivre jusqu'en 2021 (rue Bonne Mouche, place de l'Hôtel de ville, rue du Pressoir et les amorces des rues du Puits du Gué et Mauregard courant 2019 ; rue Mauregard en 2020, rue du Sophora et place des Poilus courant 2021).

L'agrandissement de l'école du Verger (l'extension du groupe scolaire avec création d'un espace pour l'école maternelle sur une surface de 730 m² pouvant ainsi accueillir six classes, une bibliothèque, une salle de motricité et deux dortoirs) interviendra aussi dans ce cadre, de l'été 2019 jusqu'à l'été 2020, tandis que la construction du nouveau centre de loisirs (démolition et reconstruction d'un centre de 530 m² quatre salles d'activités, un espace dortoirs et une salle polyvalente) est prévue de l'été 2020 à l'été 2021. Le coût total de l'opération est de quelque 4,5 millions d'euros.